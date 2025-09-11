12 часов в водном плену: Теплоход «Александра» сняли с мели, но осадочек у пассажиров остался
Обложка © doninturflot.com
Теплоход «Александра», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, около 12 часов простоял на мели в Вологодской области. На борту находились 127 человек, сообщает SHOT.
Инцидент произошёл около 05:00 утра на реке Ковже в Белозёрском районе, когда судно отклонилось от курса. В течение дня несколько проходящих мимо теплоходов пытались снять его с мели, но безуспешно.
Все это время пассажиры оставались в «водном плену». Однако, как уточняется, на борту сохранялся спокойный режим: людей кормили и поили, пострадавших не было, утечки топлива также не зафиксировали.
К вечеру ситуацию удалось разрешить — «Александру» сняли с мели, и теплоход продолжил путь в Москву.
Напомним, что на днях теплоход «Чайка» с семьюдесятью пассажирами сел на мель в Финском заливе недалеко от комплекса «Лахта Центр». А летом «Ковчег» чуть не отправил на дно «Колибри» с туристами в Петербурге.