В Вологодской области пассажирский теплоход Александра сел на мель
Обложка © doninturflot.com
В Вологодской области пассажирский теплоход «Александра», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель в акватории реки Ковжи. Пострадавших нет, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
В Вологодской области пассажирский теплоход Александра сел на мель. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
«Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Собственник принимает меры для снятия судна с мели», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл сегодня, 11 сентября, в Белозёрском районе Вологодской области. По предварительным данным, теплоход отклонился от курса и сел на мель. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются, судно остаётся на месте до завершения спасательных работ.
Ранее подобный инцидент произошёл с теплоходом «Чайка» в Финском заливе рядом с комплексом «Лахта Центр». Судно с 70 пассажирами на борту село на мель во время манёвра по развороту. Спасательные службы эвакуировали всех пассажиров, никто не пострадал.