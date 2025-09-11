Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 14:13

В Вологодской области пассажирский теплоход Александра сел на мель

Обложка © doninturflot.com

В Вологодской области пассажирский теплоход «Александра», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, сел на мель в акватории реки Ковжи. Пострадавших нет, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В Вологодской области пассажирский теплоход Александра сел на мель. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Собственник принимает меры для снятия судна с мели», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл сегодня, 11 сентября, в Белозёрском районе Вологодской области. По предварительным данным, теплоход отклонился от курса и сел на мель. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются, судно остаётся на месте до завершения спасательных работ.

Ранее подобный инцидент произошёл с теплоходом «Чайка» в Финском заливе рядом с комплексом «Лахта Центр». Судно с 70 пассажирами на борту село на мель во время манёвра по развороту. Спасательные службы эвакуировали всех пассажиров, никто не пострадал.

