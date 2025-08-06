«С унитаза не сползают!» Пассажиры теплохода «Лев Толстой» заподозрили в отравлении грибной суп и десерты

Пассажиры теплохода «Лев Толстой», вернувшегося из 12-дневного круиза в Москву, рассказали телеграм-каналу SHOT Проверка об отравлении на борту. Туристы предполагают, что всему виной ротавирус.

Десятки пассажиров теплохода «Лев Толстой» пожаловались на недомогание. Видео © Telegram / SHOT Проверка

Отдыхающие предположили, что причиной недомогания могло стать питание в столовой, особенно грибной суп и десерты. На борту теплохода туристам оказали медицинскую помощь, однако во время остановки на экскурсии в Угличе Ярославской области половине группы пришлось самостоятельно закупаться медикаментами.

Несмотря на возникшую ситуацию, администрация теплохода и компания «Водоходъ» пока не прокомментировали вспышку отравления. Туристы надеются на скорейшее разъяснение ситуации и восстановление здоровья.