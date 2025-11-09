МВД напомнило, какие данные банковских карт нельзя раскрывать

В МВД России напомнили гражданам о важности сохранения конфиденциальности платёжных данных. В телеграм-канале ведомства подчёркивается, что нельзя никому передавать пин-код, срок действия карты, защитные цифры на её оборотной стороне, а также коды из банковских уведомлений. Эти данные дают злоумышленникам прямой доступ к деньгам владельца.

«Чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что «взломали банк», а потому что человек сам — по незнанию или доверчивости — сообщает им нужные данные», — уточнили в ведомстве.

При этом специалисты уточнили, что сообщать можно только информацию, которая не позволяет совершать операции, — например, номер банковской карты, расчётного счёта или телефона, привязанного к системе быстрых платежей. Эксперты отметили, что безопасность в значительной степени зависит от внимательности самих пользователей.

Ранее Life.ru писал, что телефонные мошенники начали использовать схему с кредитами. Преступники привлекают потенциальных жертв предложением оформить виртуальную кредитную карту с крупным лимитом, утверждая, что займ доступен практически любому человеку, независимо от возраста и наличия негативной кредитной истории.