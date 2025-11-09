Россия и США
9 ноября, 10:34

Петербург отправил 79-й гуманитарный груз для бойцов СВО и жителей Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Vladimirova

Из Санкт-Петербурга в Курскую область отправили очередной гуманитарный груз, собранный для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также для мирных жителей, проживающих в приграничных районах. По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, это уже 79-я партия помощи, направляемая в регион, где ситуация остаётся напряжённой.

«Мы передаём гуманитарную помощь, это всё по заявкам от военных, а также здесь и гуманитарная помощь для мирных жителей. <...> Для военных, в том числе, продукты длительного хранения, медицинские инструменты, медицинские принадлежности и предметы одежды, которые сейчас будут нужны в новый сезон в осень, зиму»,рассказала руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В сборе доставки приняли участие депутаты городского парламента, активисты «Народного фронта» и студенты Академии имени Штиглица. Две машины с гуманитарной помощью уже отправлены и, как ожидается, прибудут в пункт назначения завтра. Участники акции выразили уверенность, что подобная поддержка будет продолжена, поскольку она имеет ключевое значение для тех, кто находится в зоне риска и ежедневно сталкивается с последствиями боевых действий.

Прокуратура Москвы создала систему помощи участникам СВО и их семьям
Ранее Life.ru писал об открытии муниципального отдела фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Цель создания отделов — улучшить доступ к помощи ветеранам и их семьям. В отделе работают представители военных комиссариатов, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

