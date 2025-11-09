В Петербурге проходит осенний слёт студенческих отрядов с необычными конкурсами

В Санкт-Петербурге проходит осенний студенческий слёт, объединив более тысячи участников из разных вузов и колледжей города — от первокурсников до ветеранов студенческого движения. Будущие инженеры, педагоги, врачи, повара и строители обмениваются опытом, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, творческих и спортивных состязаниях.

Студенческий слёт в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Особое внимание привлекает конкурс «лучший макаронный строитель», где студенты возводят башни из спагетти и пластилина. Команда Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета решила построить собственную версию Лахта-центра.

«Очень давно хотела поучаствовать в таком конкурсе, мой университет тоже его проводит, наконец-то появилась возможность на слёте студенческих отрядов поучаствовать. Очень увлекательно, очень интересно. Мы решили сделать некоторую интерпретацию нашего Лахта-центра петербургского знаменитого небоскрёба. Вроде что-то получается и очень даже хорошо, мы рады, довольны», — рассказала студентка Елизавета Осипова.

Кроме того, на слёте подводят итоги работы трудового сезона. В этом году строительные, археологические, сельскохозяйственные и сервисные отряды работали во многих городах России — от Камчатки до Калининграда. Мероприятие проводится второй раз при поддержке Комитета по молодёжной политике, в деловой повестке — развитие студенческого движения.

Студенческие отряды появились в СССР 77 лет назад и продолжают успешно действовать в современной России. Сегодня в Петербурге движение насчитывает около пяти тысяч участников.

