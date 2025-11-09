Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 10:59

В Таганроге восстановили подачу электроэнергии после аварийного отключения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Большинство жителей Таганрога, оставшихся без света из-за аварии на высоковольтной линии, снова подключены к электроснабжению. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Уже восстановлено электроснабжение большей части потребителей, попавших в зону локального технологического нарушения, по резервным схемам», написала она в своём Telegram-канале.

Ремонтные бригады продолжают работать на месте, чтобы вернуть электричество оставшимся обесточенным домам. Работы организованы таким образом, чтобы завершить восстановление в течение ближайших двух часов.

Аварийное отключение произошло из-за сбоя на высоковольтной линии. Сейчас электроснабжение большей части потребителей осуществляется по резервным схемам, что позволило избежать длительного отключения света.

Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ
Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что в Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего без электричества остались несколько районов города. На месте уже работают аварийные бригады, которые прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar