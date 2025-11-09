Назван симптом, сигнализирующий о разрыве сетчатки глаза

Назван симптом, при котором существует риск разрыва сетчатки: внезапное появление большого количества «мушек» и ярких вспышек перед глазами. Об этом рассказал офтальмолог, офтальмохирург и профессор Игорь Азнаурян. Он объяснил, что сетчатка действует как «внутренний экран», на который проецируется изображение, и любые резкие изменения восприятия могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях.

«По-настоящему тревожным симптомом является появление ощущения внезапного возникновения целого «роя мушек», густая паутина или завеса, особенно если они сопровождаются яркими вспышками света. Именно так проявляется разрыв сетчатки — состояние, требующее неотложной помощи, так как оно может привести к её отслойке», — цитирует Азнауряна «Газета.ru».

Азнаурян также подчеркнул, что у детей многие нарушения остаются незамеченными, так как они редко жалуются на изменения зрения. Поэтому регулярные осмотры, особенно в специализированных детских офтальмологических центрах, крайне важны. Врач рекомендует не ждать, что симптомы исчезнут сами, а при любых подозрениях обращаться к специалистам. Лицам с диабетом, гипертонией, высокой степенью близорукости и людям старше 50 лет следует проходить проверки особенно внимательно.

Ранее Life.ru писал, что экономия на косметике может стоить зрения. Дешёвая тушь нередко вызывает аллергические реакции и воспаления из-за агрессивных компонентов. Натуральные и синтетические ингредиенты в бюджетной косметике способны провоцировать зуд, слезотечение, микротравмы слизистой и синдром «сухого глаза».