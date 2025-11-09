Россия и США
9 ноября, 11:11

«Путин не давал указания»: Кремль опроверг начало подготовки к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин не отдавал распоряжений о начале непосредственной подготовки к проведению испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьёзное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что первоочерёдной задачей является всесторонняя оценка целесообразности таких испытаний. Решение этого вопроса требует тщательного анализа и профессионального подхода, и именно этим в настоящее время займутся профильные специалисты.

Ранее бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России Владимир Верховцев, заявил, что российский полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям. Он также заверил, что Россия узнает о подготовке США к испытаниям на полигоне Невада, поскольку перемещение оборудования невозможно скрыть.

