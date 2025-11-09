Россия и США
9 ноября, 11:52

В общежитии российского города нашли тело 26-летнего студента

Обложка © Life.ru

Тело 26-летнего студента было обнаружено в одном из общежитий Екатеринбурга. Сообщило об этом новостное агентство URA.RU со ссылкой на свой источник в оперативных службах.

«Друзья не могли дозвониться до парня, решили сходить проверить его в комнате. Когда зашли туда, он лежал без дыхания», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время установлением всех обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Предварительная версия говорит об отсутствии криминального характера смерти. В региональном Следственном управлении СКР отказались от каких-либо официальных комментариев по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина убил свою беременную бывшую жену. 15 августа на проспекте Красного Знамени произошло убийство. Мужчина, живший там же со своей бывшей женой после развода, во время ссоры нанес ей два удара по голове, от которых она скончалась. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, и он арестован на два месяца.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
