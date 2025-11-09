В общежитии российского города нашли тело 26-летнего студента

Тело 26-летнего студента было обнаружено в одном из общежитий Екатеринбурга. Сообщило об этом новостное агентство URA.RU со ссылкой на свой источник в оперативных службах.

«Друзья не могли дозвониться до парня, решили сходить проверить его в комнате. Когда зашли туда, он лежал без дыхания», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время установлением всех обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Предварительная версия говорит об отсутствии криминального характера смерти. В региональном Следственном управлении СКР отказались от каких-либо официальных комментариев по данному инциденту.

