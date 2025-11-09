«Хочется жить здесь и сейчас»: Володин с помощью ИИ определил семь ключевых факторов долголетия

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём канале в МАХ поделился результатами анализа искусственного интеллекта, изучавшего факторы долголетия. Согласно полученным данным, главным условием продолжительной жизни является не правильное питание, физическая активность или наследственность, а минимальный уровень хронического стресса.

«Можно правильно есть, заниматься спортом, не пить и не курить. Но если вы живёте в постоянном стрессе — уйдёте в 60 лет», — подчеркнул парламентарий.

Искусственный интеллект раскрыл природу хронического стресса, определив его как внутренний конфликт между истинной сущностью человека и навязанной социальной ролью. По словам Володина, когда человек вынужден жить «не своей жизнью», организм пребывает в состоянии постоянного напряжения, а кортизол систематически разрушает сердечно-сосудистую систему, иммунитет и когнитивные функции.

Анализ данных о долгожителях показал, что ключевым фактором является гармония с самим собой, а не климатические условия или особенности питания. Володин сформулировал семь принципов долголетия, выявленных искусственным интеллектом:

Первое правило — прекращение внутреннего сопротивления. Работа, вызывающая отторжение, сокращает жизнь на 15 лет, сохранение бесперспективных отношений — на 10 лет, общение с энергетически истощающими людьми — на 8 лет.

Второй принцип — отказ от стратегии «накопления на потом». Статистика демонстрирует, что 43% людей умирают в первые пять лет после выхода на пенсию, поскольку их организм годами не получал разрешения на полноценную жизнь.

Третье правило утверждает приоритет качественных социальных связей над витаминными комплексами. Одиночество по степени вредности сопоставимо с курением 15 сигарет ежедневно, тогда как искренние отношения способны продлить жизнь на 50%.

Четвёртый принцип — обретение смысла существования. Наличие значимой цели, будь то забота о саде, внуках или творческая реализация, добавляет в среднем 7 лет жизни.

Пятое правило предостерегает от чрезмерной одержимости здоровым образом жизни, поскольку постоянная тревога о правильности питания и физической активности сама по себе становится источником стресса.

Шестой принцип рекомендует естественную интеграцию движения в повседневность вместо изнурительных тренировок после многочасового сидения.

Седьмое правило призывает к внимательному отношению к сигналам организма — необходимости сна, питания и отдыха.

«Главный вывод ИИ: вы не проживёте 140 лет, если живёте чужую жизнь. Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить. Знаете, со многими выводами ИИ можно согласиться», — резюмировал Володин.

Как ранее сообщал Life.ru, многодетные женщины живут дольше своих нерожавших. Беременность положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни, а наличие нескольких детей, по статистике, увеличивает этот показатель. Эксперт объясняет это тем, что клетки ребёнка в период беременности оказывают омолаживающий и восстанавливающий эффект на организм матери, что сказывается на её здоровье в долгосрочной перспективе.