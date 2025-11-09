Психолог назвала способы борьбы с зависимостью от треш-контента

Увлечение опасными онлайн-челленджами и просмотр треш-контента являются серьёзной психологической проблемой современности. О корнях этого явления и методах противодействия ему рассказала психолог и специалист по семейному консультированию Елена Масолова РИА «ФедералПресс». По словам эксперта, участие в абсурдных и рискованных вызовах — это не личный выбор, а язык бессознательного, который сигнализирует о незавершенных историях в семейной системе человека.

«Ничего не происходит просто так — на пустом месте. И когда человек решает поучаствовать во всевозможных странных и опасных для жизни челленджах, он удовлетворяет свои потребности, — заявила Масолова.

Для такого человека экстрим становится мощным, но деструктивным способом почувствовать себя живым, особенно если у него нет других инструментов для этого. Психолог добавляет, что для молодёжи это часто извращённый, но интенсивный метод проверки своих границ и поиска острых ощущений, который к тому же даёт чувство принадлежности к определённой социальной группе.

Если близкий человек увлекся подобными практиками, прямые запреты приведут лишь к обратному эффекту и усилят его вовлеченность. Вместо осуждения Масолова рекомендует проявить искренний интерес и попытаться понять, какую потребность человек пытается удовлетворить этим опасным путём. Она советует помочь ему осознать эту потребность, а также честно рассказать о своих чувствах — о тревоге и страхе за него, что не является обвинением, но показывает, как его поступки влияют на отношения. В качестве решения специалист предлагает поискать альтернативу, например, записаться в секцию скалолазания для реализации потребности в острых ощущениях или заняться творчеством и волонтерством, если корень проблемы в поиске признания. Нередко подобное поведение связано с кризисом в отношениях и является способом привлечь внимание.

Ранее психолог предупредила, что осенью влюблённые люди могут попасть в ловушку с переоценкой отношений и последующим расставанием. Причина в особых химических реакциях, которые запускаются в организме из-за недостатка солнечного света.