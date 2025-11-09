Сталкинг и нарушение личных границ: Названы главные «ред флаги» при онлайн-знакомствах
Эксперт назвал наиболее опасные «ред флаги» при онлайн-знакомстве онлайн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts
Согласно исследованиям, большинство первых свиданий не переходят в последующие: около 73% людей прекращают общение после первой встречи, увидев в собеседнике потенциальные «ред флаги». Как объяснил основатель сервиса знакомств Константин Домашнев, рост самодостаточности и осознанности в отношениях привёл к тому, что люди стали внимательнее относиться к выбору партнёра.
Однако чрезмерная настороженность также может мешать: впечатления от переписки или первой встречи не всегда отражают реального человека, особенно если между участниками общения возникает сильная эмоциональная искра. По словам эксперта, игнорировать нельзя лишь базовые тревожные сигналы. В их числе — признаки возможного сталкинга.
«Потенциальные сталкеры раскрывают себя неуместными ранними личными вопросами: адрес проживания, номер телефона, место работы, фамилия — такая информация нужна не для знакомства, а для сбора «досье». Они находят другие соцсети по вашей фотографии и следят там за вашей активностью», — цитирует эксперта «Газета.ru».
Отдельно Домашнев выделил отсутствие эмпатии — когда партнёр не реагирует на ваши чувства и обесценивает переживания, а также манипуляции через чрезмерную романтику: обилие подарков, комплиментов и разговоров о совместном будущем, которые вызывают ощущение стремительно навязанной близости. Встречаются и те, кто использует знакомство в корыстных целях — например, настаивает на дорогих ресторанах или переводит общение к сексуальной теме, предлагая «проверить совместимость».
Эксперт советует не торопить выводы, но внимательно прислушиваться к собственному комфорту: если что-то настораживает — объясните свои границы и посмотрите на реакцию. Если человек их не признаёт — это, по словам специалиста, и есть самый важный «ред флаг».
Ране Life.ru писал, что количество женщин на сайтах знакомств стремительно снижается. Главная причина такого оттока – разочарование в ожиданиях и низкое качество общения. Эксперты отмечают тенденцию отказа от непродуктивных виртуальных встреч.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.