В Великобритании жители микрорайона Хоршем-Клоуз в городе Банбери столкнулись с шокирующим ответом местных властей на их просьбу о ремонте дорожного покрытия, которое не обновлялось более 40 лет. Согласно официальному ответу Совета графства Оксфордшир, проведение капитального ремонта придётся ожидать в среднем 103 года, сообщает Daily Mail.

66-летний Иэн Бойер, проживающий на этой улице с супругой Элейн практически с момента сдачи жилого дома, охарактеризовал полученный ответ как абсурдный.

«За последние 40 с лишним лет дорогу ни разу полностью не ремонтировали. Её постоянно латают, но когда наступают морозы, она снова даёт о себе знать», — пояснил местный житель.

Пенсионер отметил, что дорожное полотно отличается чрезмерной неровностью, содержит многочисленные выбоины. Особую опасность представляет затопленный участок дороги на повороте, используемом грузовым транспортом. Иэн Бойер утверждает, что проблема будет проигнорирована властями до момента возникновения серьёзного ДТП, поскольку у муниципалитета «нет денег» на своевременный ремонт.

Согласно данным последнего ежегодного исследования ALARM, посвящённого вопросам содержания дорог местными органами власти, 103-летний срок ожидания ремонта соответствует среднестатистическим показателям по стране. Представители администрации графства признали существование проблемы, указав, что ограниченное бюджетное финансирование не позволяет осуществлять ремонт всех дорог в желаемые сроки. Приоритетность работ определяется на основе оценки текущего состояния дорожного покрытия с точки зрения безопасности дорожного движения, при этом капитальное обновление покрытия рассматривается как крайняя мера.

В то же время, Лондон продолжает преображаться. Недавно на фасаде Королевского суда появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси. На ней изображён судья в традиционном парике и мантии, который наносит удар молотком по лежащему на земле протестующему.