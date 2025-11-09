Мальчик утратил руку в утробе матери из-за редкого синдрома

В британском графстве Дарем во время планового УЗИ на 15-й неделе беременности родители будущего ребёнка узнали о редкой врождённой особенности: их малыш развивался без кисти левой руки. Об этом сообщает Independent.

Врачи сообщили, что причиной стал синдром амниотических перетяжек — состояние, при котором волокнистые нити амниотического мешка теряют эластичность и могут сдавливать конечности плода. Давление оказалось настолько сильным, что привело к самопроизвольной ампутации конечности ещё в утробе. Несмотря на шок, который испытали родители, они подчёркивают, что ребёнок родился здоровым и активным.

Мальчика назвали Эзра, и семья старается воспринимать отсутствие кисти не как ограничение, а как особенность, не влияющую на его будущее. Отец мальчика рассказал, что с самого начала они решили поддерживать сына во всех начинаниях и не позволять обстоятельствам определять его возможности. По словам родителей, они уверены, что Эзра сможет приспособиться к жизни так же полноценно, как и другие дети. Семья уже общается с врачами и специалистами по реабилитации, чтобы подобрать протез или альтернативные методы помощи в будущем.

