В Центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию 12-летнему мальчику с врождённой аномалией позвоночника, который полностью перестал ходить. Ребёнок и его мать Евгения Дорошенко приехали на лечение из Хадыженска Краснодарского края.

В Петербурге врачи спасли ребёнка, который резко перестал ходить. Видео © tvspb.ru

«Нужно срочно ехать, мы записались сюда на консультацию, буквально за два дня до поезда он перестал совсем ходить. Сюда приехали, нас экстренно госпитализировали на операцию», — рассказала Дорошенко телеканалу «Санкт-Петербург».

Пациент поступил в тяжелейшем состоянии, двигать мог только большими пальцами ног из-за сильного сжатия спинного мозга. Хирурги выполнили радикальную реконструкцию позвоночника, в ходе которой полностью удалили деформированный позвонок и установили металлоконструкцию.

Уже менее чем через сутки после сложнейшей пятичасовой операции у мальчика начали возвращаться движения в нижних конечностях. Сейчас ребёнок начинает самостоятельно ходить, а врачи надеются на его полное восстановление после курса реабилитации.

