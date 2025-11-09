Стало известно, когда сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Москву

Опубликовано расписание новогоднего «Поезда Деда Мороза» на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба проекта, праздничный состав посетит 70 городов по всей стране. Старт путешествия намечен на 19 ноября во Владивостоке, а завершится маршрут 11 января 2026 года в Великом Устюге — родине главного российского волшебника. В Москве поезд остановится 2 и 3 января 2026 года.

«Поезд Деда Мороза» представляет собой передвижную зимнюю резиденцию с тематическим оформлением. В его составе — приёмная для встреч с Дедом Морозом, вагон со сказочной деревней, где проходят игры и квесты, сцена с кукольным театром, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан для чайных посиделок. Для команды проекта предусмотрены отдельные спальные вагоны. Такой формат даёт возможность устроить новогоднее чудо прямо на вокзалах городов, куда прибывает поезд.

Впервые состав отправился в путь 5 декабря 2021 года. За прошедшие сезоны он успел проехать около 108 тысяч километров — это почти три окружности Земли — а встретиться с Дедом Морозом на станциях пришли более 1,7 миллиона человек. Проект стал одной из самых заметных зимних традиций последних лет.

Ранее Life.ru писал, что в столице уже приступили к работам по украшению улиц к Новому году. Для создания фотозон на улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся масштабные световые цифры «2026». Значительную часть украшений разместят на проверенных годами локациях.