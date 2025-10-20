Путин узнал у Мутко, как идут дела с преображением родины Деда Мороза

Президент РФ Владимир Путин встретился с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко, чтобы обсудить планы по развитию северных городов и Дальнего Востока. В ходе беседы они не обошли стороной и Великий Устюг — родину Деда Мороза.

«Родину Деда Мороза преображаете?» — поинтересовался президент.

Мутко дал положительный ответ, отметив, что «Дом.РФ» и АФК «Система» уже работают над проектом.

На ПМЭФ‑2025 было подписано соглашение о создании мастер‑плана для Великого Устюга. Ответственными за это являются «Дом.РФ», правительство Вологодской области, администрация Великоустюгского округа и компания «Тематический парк «Дед Мороз». Им было поручено разработать концепцию преображения территории.

Ранее Life.ru подробнее рассказывал о встрече Владимира Путина с Виталием Мутко. Главной темой их беседы стала подготовка к выходу компании на IPO (первое публичное размещение акций на бирже). Вырученные деньги «Дом.РФ» планирует пустить на развитие жилищных проектов и инфраструктуры в регионах.