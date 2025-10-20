Мутко доложил Путину о подготовке выхода «ДОМ.РФ» на IPO

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, основной темой беседы стала подготовка к выходу компании на IPO (первое публичное размещение акций на бирже). Об этом рассказали в администрации главы государства.

Встреча Путина и Мутко. Видео © Telegram / «Новости. Кремля»

«Мы сейчас в десятке крупнейших компаний. Думаем, Владимир Владимирович, привлечь с рынка от 15 до 30 миллиардов, около 10 процентов акций вывести на рынок», — пояснил Мутко.

Он добавил, что полученные деньги пойдут на проектное финансирование, а именно — корпорация намерена инвестировать около 50 миллиардов рублей в жилищные проекты, в развитие инфраструктуры в разных российских регионах. Это позволит 15 тысячам семей улучшить жилищные условия, подчеркнул Мутко. По его словам, сейчас «ДОМ.РФ» практически завершил подготовку к выходу на IPO.

«Цель, которую Вы поставили к 2030 году, – это 66% фондового рынка, которые мы должны обеспечить от ВВП страны. Это очень серьёзная задача, её не решить без вывода компании с госучастием. На нас это накладывает дополнительную ответственность», — резюмировал гендиректор компании, комментируя ранее поставленную Путиным задачу по IPO.

По словам Мутко, «ДОМ.РФ» первая за последние 18 лет компания, которая выходит на IPO.

IPO (Initial Public Offering) — первое публичное размещение акций компании на бирже. Компания становится публичной, чтобы привлечь деньги инвесторов для развития бизнеса. Это позволяет инвесторам купить долю в компании и потенциально заработать на росте её стоимости. Процесс требует раскрытия финансовой информации и регулируется государственными органами.

Ранее сообщалось, что инициатива по запрету наличных расчётов за недвижимость дороже 1 миллиона рублей может быть реализована в России. Юрист рассказал, чем обусловлено это решение и каковы его последствия для покупателей и продавцов.