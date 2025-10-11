В России могут запретить продажу жилья дороже 1 миллиона рублей за наличные

Инициатива по запрету наличных расчетов за недвижимость дороже 1 миллиона рублей может быть реализована в России. Ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов рассказал «Прайм», чем обусловлено это решение и каковы его последствия для покупателей и продавцов.

Как отметил эксперт, аналогичный запрет уже действует во многих странах, и Россия, вероятно, последует их примеру. Законопроект находится на стадии обсуждения, но может быть принят достаточно быстро.

Использование безналичных форм расчёта обеспечивает повышенную безопасность по сравнению с физическим перемещением денежных средств, упрощает документальную фиксацию передачи средств и исключает риск получения продавцом фальшивых банкнот.

«Безналичный расчёт не только удобнее расчёта наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчёту между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке», — отметил юрист.

Тем временем, во всех российских мегаполисах цена «квадрата» вторички в октябре превысила 100 тыс. рублей. Аналитики сообщают о новой тройке лидеров по доступности жилья среди миллионников: Челябинск (100,4 тыс. рублей), Волгоград (100,5 тыс. рублей) и Воронеж (108,2 тыс. рублей). Омск с ценой 111,3 тыс. рублей занимает лишь четвёртую строчку рейтинга. Замыкают десятку Пермь (118,4 тыс. руб.), Самара (123,6 тыс. руб.), Красноярск (128,5 тыс. руб.), Уфа (130,3 тыс. руб.), Краснодар (132,5 тыс. руб.) и Новосибирск (132,6 тыс. руб.).