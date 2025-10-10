Москва и Геленджик в топе малогабариток: Названа цена самой маленькой квартиры в России

Самые маленькие по площади квартиры в России сейчас продаются в Москве и Геленджике. Такие данные приводят аналитики рынка недвижимости, сообщает ТАСС.

В этих городах были зафиксированы лоты, общая площадь которых не превышает 10,5 квадратных метра. В качестве примера эксперты привели студию размером 8 кв. м в московском районе Отрадное, стоимость которой составляет 2,5 миллиона рублей. Одновременно с этим в Геленджике на первом этаже четырёхэтажного дома продаётся студия 10,4 кв. м после косметического ремонта почти за 4 миллиона рублей.

Третье место в этом рейтинге миниатюрного жилья разделили объекты из Подмосковья и окрестностей Анапы. Студия площадью 11 кв. м в городском округе Старая Купавна оценивается в 2,5 миллиона рублей. Почти такую же сумму просят за апартаменты 11,1 кв. м в селе Витязево под Анапой.

Ещё один небольшой объект был отмечен специалистами в Красноярске неподалёку от студенческого городка. Речь идёт о студии площадью 12,5 квадратных метров в кирпичном доме, которая стоит 2,5 миллиона рублей. В этом жилье на первом этаже уже выполнен косметический ремонт и обустроены санузел с компактной кухней.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года аренда жилья немного подешевеет. Стоимость съёмных трёхкомнатных квартир снизится примерно на 3–5%, а однокомнатных и двухкомнатных — на 1–3% по сравнению с октябрём. Причина — спад ажиотажного спроса после осеннего пика, когда с августа по октябрь ставки выросли на 10–15%.