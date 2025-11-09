Россия и США
9 ноября, 14:43

Нью-Йорк готовится к возможному вводу войск Национальной гвардии

Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Нью-Йорк активно готовится к возможному вводу подразделений Национальной гвардии США на территорию города. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах.

Согласно полученным данным, на протяжении нескольких недель представители нью-йоркской элиты проводили закрытые совещания, посвящённые разработке стратегии действий на случай принятия президентом США Дональдом Трампом решения о направлении в город военнослужащих Нацгвардии или федеральных агентов.

Особую озабоченность у губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул вызывает возможная реакция американского руководства на избрание мэром города Зохрана Мамдани. В связи с этим главой штата был создан виртуальный ситуационный центр, где проводятся консультации с представителями правоохранительных органов, государственными служащими, бизнес-лидерами и общественными активистами. Основной целью этих усилий является предотвращение или, по крайней мере, смягчение последствий возможного федерального вмешательства в дела Нью-Йорка.

В рамках профилактических мер губернатор уже провела встречи с лидерами общественных движений и профсоюзными организациями, призвав их воздерживаться от насилия во время возможных протестных акций, чтобы не предоставлять администрации президента дополнительных оснований для ввода войск.

В ближайшие недели запланирована масштабная акция с участием религиозных лидеров и ветеранов, выражающих несогласие с возможным появлением федеральных сил на улицах Нью-Йорка. Точное место проведения пока не определено, но рассматривается территория у подножия статуи Свободы.
Как сообщалось ранее, апелляционный суд седьмого округа США дал согласие администрации Дональда Трампа на перевод войск Национальной гвардии под федеральное командование, однако наложил запрет на их отправку в Иллинойс. Тем не менее, около 500 военнослужащих Нацгвардии уже прибыли в Чикаго для содействия в поддержании правопорядка, о чём проинформировало северное командование ВС США.

