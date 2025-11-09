В России сразу 14 счастливчиков сорвали джекпот в лотерее, выиграв по 1 млн рублей

Сразу 14 жителей восьми российских регионов стали миллионерами, выиграв крупные денежные призы в ходе лотереи. География удачи оказалась широкой: счастливые билеты, принесшие выигрыш, были куплены как в разных уголках страны, например, в Москве, на Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, так и онлайн – на сайте и в приложении лотереи.

Суммарный объём выигрышей превысил 36 миллионов рублей, а общее количество выигрышных билетов составило более 210 тысяч экземпляров.

Ранее сообщалось, что четверо россиян стали миллионерами после удачного участия в популярной лотерее. Общая сумма выигрышей по стране достигла 100 миллионов рублей, при этом каждый из победителей получил по миллиону. Организаторы отметили символичность этого события, поскольку розыгрыш прошёл накануне Дня народного единства.