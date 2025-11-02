Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 13:50

Четверо россиян стали миллионерами благодаря лотерее ко Дню народного единства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Четыре россиянина неожиданно пополнили ряды миллионеров благодаря участию в популярной лотереи. При этом общий размер выигранных сумм по России составил внушительные сто миллионов рублей.

Победители счастливых билетов оказались жителями Пермского края, Амурской, Сахалинской и Челябинской областей. Каждый счастливчик выиграл ровно миллион рублей. Организаторы лотереи подчеркнули особую символичность события, отметив, что розыгрыш состоялся накануне Дня народного единства.

Прораб из Москвы отметил дату рождения в лотерейных билетах и выиграл 36 млн рублей
Прораб из Москвы отметил дату рождения в лотерейных билетах и выиграл 36 млн рублей

Ранее Life.ru рассказывал об американке, которой удалось выиграть в лотерее благодаря нейросетям. ChatGPT помог выбрать ей счастливый билет. В результате выбор оказался удачным, и женщина выиграла 100 тысяч долларов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar