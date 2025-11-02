Четверо россиян стали миллионерами благодаря лотерее ко Дню народного единства

Четыре россиянина неожиданно пополнили ряды миллионеров благодаря участию в популярной лотереи. При этом общий размер выигранных сумм по России составил внушительные сто миллионов рублей.

Победители счастливых билетов оказались жителями Пермского края, Амурской, Сахалинской и Челябинской областей. Каждый счастливчик выиграл ровно миллион рублей. Организаторы лотереи подчеркнули особую символичность события, отметив, что розыгрыш состоялся накануне Дня народного единства.

Ранее Life.ru рассказывал об американке, которой удалось выиграть в лотерее благодаря нейросетям. ChatGPT помог выбрать ей счастливый билет. В результате выбор оказался удачным, и женщина выиграла 100 тысяч долларов.