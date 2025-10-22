Сектор Газа
ChatGPT помог женщине выбрать счастливый билет и выиграть в лотерею 100 тысяч долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Американка Тэмми Карви из штата Мичиган выиграла в лотерею и стала счастливой обладательницей 100 тысяч долларов (около 8,1 млн рублей). Выбрать счастливый билет ей помог ChatGPT. Об этом сообщает People.

Женщина участвовала в лотереях, только когда призовой фонд достигал значительных сумм. На этот раз она заметила розыгрыш с джекпотом в миллиард долларов и решила попросить помощи у нейросети. В результате её выбор оказался удачным, и она выиграла 100 тысяч долларов.

Домохозяйка из Подмосковья выиграла в лотерею 56 млн, не угадав ни одного числа
Ранее Life.ru рассказывал о продавщице из Подмосковья, которая дважды за год выигрывала в лотерею. Сначала это были 100 тысяч рублей, то затем — 27,5 миллиона рублей. Женщина купила билет перед сном, и в час ночи узнала о выигрыше.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Полина Никифорова
