Домохозяйка из Подмосковья выиграла в лотерею 56 млн, не угадав ни одного числа

В Московской области женщина выиграла в лотерею суперприз в 56 миллионов рублей. По правилам игры нужно было отгадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного, чтобы стать обладателем выигрыша. Россиянка не смогла попасть верно ни в одно из чисел, что и принесло ей победу, сообщили организаторы.

«12 сентября 2025 года в ходе 152 720-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз — 56 077 634 рубля. Победителем стала домохозяйка из Московской области Екатерина А. (по просьбе победительницы её фамилия не публикуется)», — рассказали организаторы розыгрыша.

При этом девушка не первый раз демонстрирует удивительное везение. В прошлом году ей уже удалось стать обладательницей лотерейного приза в 662 538 рублей. По её словам, она не стала останавливаться на первой победе и решила удержать удачу за хвост и в этом году. Россиянка призналась, что просто всегда доверяет интуиции, которая ей подсказала, что не нужно останавливаться на малом. Женщина добавила, что у неё «была чуйка», поэтому после первых неудачных лотерейных билетов она решилась пойти дальше.

Екатерина замужем уже около 12 лет, у пары двое детей. Скоро им предстоит семейное торжество — годовщина свадьбы, поэтому выигрыш стал своего рода подарком на праздник. Она добавила, что часть денег пойдёт на строительство дома, погашение ипотеки, а также что-то семья отложит детям на будущее.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Подмосковья приобрёл три лотерейных билета и выиграл свыше 33 миллионов рублей. Мужчина стал одним из трёх победителей розыгрыша суперприза, который в общей сложности составил свыше 100 миллионов рублей.