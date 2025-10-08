Продавщица из Подмосковья дважды за год сорвала куш в лотерею и получила 27,5 млн

Жительница Подмосковья второй раз за год выиграла крупную сумму в лотерею, но если сначала это были 100 тысяч рублей, то теперь — 27,5 миллиона рублей. Женщина купила билет перед сном, и в час ночи узнала о выигрыше.

«В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею, а спустя несколько месяцев — суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже», — рассказали организаторы лотереи.

Билет, купленный на три тиража подряд со случайно выбранной комбинацией чисел, принёс женщине выигрыш уже в первом тираже.

«Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи ещё не спала: решила всё-таки посмотреть и увидела заветный жёлтый баннер с суммой выигрыша. Но были сомнения, правда ли это — верилось с трудом, поэтому решила дождаться, пока пройдут все три тиража. Но мужа разбудила сразу», — рассказала счастливица.

Сама Гульнара работает продавцом-консультантом в сфере красоты, планирует потратить выигрыш на покупку жилья для дочери и нового автомобиля для себя. Свободное время она посвящает домашним делам и встречам с детьми.

Ранее стало известно, что в Свердловской области местный житель выиграл в лотерею более 21 миллиона рублей. За призом пока никто не пришёл, но известно, что билет был куплен в мобильном приложении всего за 250 рублей. Счастливчик отгадал все 12 чисел из 24 и стал миллионером.