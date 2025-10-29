Прораб из Москвы отметил дату рождения в билетах и выиграл 36 млн рублей

Московский прораб Ровшан Мусаев выиграл суперприз в размере 36,5 миллиона рублей, отметив в лотерейных билетах даты рождения своих близких. Об этом пишет РИА «Новости».

«Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев. При оформлении выигрыша он поделился деталями счастливого для себя дня и рассказал, что при выборе комбинации чисел в билете отмечал свою дату рождения и даты рождений близких», — указано в сообщении.

Победитель пояснил, что уже несколько лет отмечал одни и те же числа, веря в свой будущий крупный выигрыш. В тот день он приобрел три билета, и все три оказались выигрышными, принеся ему в общей сложности более 36 миллионов рублей. Мусаев добавил, что пока не определился с планами на деньги, но уверен, что они найдут верное применение.

Ранее Life.ru писал, что жительница штата Мичиган Тэмми Карви выиграла 100 тысяч долларов в лотерею, воспользовавшись рекомендациями нейросети ChatGPT для выбора билета. Женщина рассказала, что обычно участвует в розыгрышах только при значительном размере призового фонда, и привлекла искусственный интеллект для анализа при розыгрыше миллиардного джекпота. Применение данной методики привело к успешному результату, позволив ей стать обладательницей крупного денежного приза.