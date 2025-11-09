Яд страшнее кобры: Жуки-убийцы кошмарят россиян после тайфуна «Калмаэги» во Вьетнаме

Тайфун «Калмаэги» во Вьетнаме спровоцировал нашествие ядовитых жуков томкатов, которые теперь досаждают россиянам, сообщает SHOT. Насекомые проникают в дома через щели и оставляют ожоги. По словам очевидцев, влажные условия после тайфуна и продолжающиеся дожди способствовали резкому увеличению популяции этих вредителей.

Ядовитые жуки кошмарят россиян после урагана «Калмаэги» во Вьетнаме. Видео © SHOT

Отдыхающие жалуются на нашествие жуков в своих жилищах. Они обнаруживают их повсюду: на полу, стенах и полках. Один из россиян сообщил, что не мог покинуть свою комнату из-за огромного количества этих насекомых в коридоре. Туристы вынуждены принимать меры предосторожности, например, заклеивать пороги скотчем.

Важно отметить, что эти насекомые не кусаются, но выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и образование волдырей. Этот яд считается более опасным, чем яд кобры. После контакта с насекомым могут появиться такие симптомы, как ломота в суставах, тошнота и лихорадка.

Ранее разрушительный тайфун «Калмаэги» привёл к тому, что десятки российских туристов оказались в ловушке на островах Нячанга во Вьетнаме. Из-за остановки паромного сообщения с материком и закрытия всех объектов инфраструктуры многие путешественники, не сумевшие покинуть острова, вынуждены пережидать непогоду в отелях, собрав необходимые вещи и ища безопасные места.