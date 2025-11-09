Интернет и мобильная связь исчезли в Газе

Город Газа остался без интернета и мобильной связи. Об этом сообщает палестинский новостной портал Quds.





Причины отключения интернета и мобильной связи пока неизвестны.

Напомним, с 10 октября в секторе Газа действует режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС. В соответствии с договоренностями, ХАМАС передало израильской стороне более 20 заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Это освобождение ознаменовало собой возвращение всех выживших заложников. Взамен Израиль освободил из своих тюрем порядка 2 тысяч палестинских заключённых, среди которых были лица, осужденные за терроризм и приговорённые к пожизненному заключению.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о правомерности ответных ударов Израиля после атак ХАМАС. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ не угрожают соблюдению перемирия в Газе.