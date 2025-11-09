Синоптик назвал дату начала «автомобильной зимы» в Москве

В Москве уже на следующей неделе начнётся так называемая «автомобильная зима». Как сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в период 15–16 ноября в Центральной России ожидается мокрый снег, и тем, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, стоит сделать это заранее.

«Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, которое обычно в столице происходит 13 ноября, откладывается на неделю-другую. А вот автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку», — заявил Тишковец.

Специалист отметил, что в ближайшие дни в Москве сохранится температура выше климатической нормы: ночью будет от плюс одного до плюс четырёх, днём — от четырёх до семи градусов тепла. Осадки преимущественно будут в виде дождя, однако к середине недели местами возможен мокрый снег, особенно вечером в среду и ночью на четверг. При этом снежный покров пока не прогнозируется, но дорожная обстановка может стать более сложной.

Ранее Life.ru сообщал, что в некоторые регионы России в этом году придёт аномальная зима. В центральных субъектах будет наблюдаться чередование положительных и отрицательных температур, что приведёт к интенсивным осадкам в виде мокрого снега. Такие условия создают серьёзные риски для работы коммунальных служб.