3 ноября, 00:02

В ряде регионов России ожидается аномальная зима

Предстоящий зимний сезон в России будет более суровым по сравнению с прошлогодним, однако экстремальных морозов в большинстве регионов не прогнозируется. Согласно данным синоптиков, жителей страны ждут частые температурные колебания и аномальные погодные явления, пишет URA.ru.

Декабрь на европейской территории России начнётся с аномально тёплой погоды. В центральных регионах и Поволжье будет наблюдаться чередование положительных и отрицательных температур, что приведёт к интенсивным осадкам в виде мокрого снега. Такие условия создают серьёзные риски для работы коммунальных служб, которые уже сейчас усиливают состав дежурных бригад.

Наиболее холодная погода установится в сибирских и дальневосточных регионах, где температура может опускаться ниже отметки в 40 градусов мороза. В Москве и Санкт-Петербурге зима ожидается достаточно мягкой — среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 2-3 градуса.

По расчётам метеорологов, устойчивый зимний режим погоды в столичном регионе установится лишь в последней трети ноября. Наиболее сложный погодный период в Москве придётся на февраль, когда возможны ледяные дожди и количество осадков достигнет двукратной нормы. В Санкт-Петербурге в декабре преобладающей будет температура около нуля с частыми дождями и мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что в ноябре в большинстве регионов наступает холодная погода, небо становится серым, а дожди чаще сменяются снегом. В центральных регионах страны выпадает первый снег — он останется до весны. Точный прогноз погоды на весь месяц, когда будет похолодание, когда выпадет снег, какая погода будет в Турции и в Египте в ноябре — читайте подробнее в материале Life.ru.

