25 октября, 14:52

Москвичам рассказали, когда в столицу придёт метеорологическая зима

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Метеорологическая зима в российской столице может наступить во второй половине ноября, когда средняя суточная температура устойчиво перейдёт в отрицательные значения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, текущие прогнозы указывают на тёплую погоду в начале месяца с положительной температурной аномалией. Однако в последние дни октября сохранится пасмурная погода с дождями под влиянием атлантических циклонов, а сибирский антициклон пока не проявляет активности.

Эксперт также не исключила кратковременные смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом в первой декаде ноября. Она подчеркнула, что эти прогнозы требуют ежедневного уточнения. При этом устойчивого снежного покрова в ближайшее время не ожидается.

Ранее Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег. Так, с высокой вероятностью он выпадет в столице в последние дни октября, наиболее вероятными датами являются 30 и 31 число. Кстати, Россию и Европу ждёт аномально холодная зима.

Борис Эльфанд
