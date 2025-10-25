Москвичам рассказали, когда в столицу придёт метеорологическая зима

Метеорологическая зима в российской столице может наступить во второй половине ноября, когда средняя суточная температура устойчиво перейдёт в отрицательные значения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, текущие прогнозы указывают на тёплую погоду в начале месяца с положительной температурной аномалией. Однако в последние дни октября сохранится пасмурная погода с дождями под влиянием атлантических циклонов, а сибирский антициклон пока не проявляет активности.

Эксперт также не исключила кратковременные смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом в первой декаде ноября. Она подчеркнула, что эти прогнозы требуют ежедневного уточнения. При этом устойчивого снежного покрова в ближайшее время не ожидается.