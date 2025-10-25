Москвичам рассказали, когда в столицу придёт метеорологическая зима
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Метеорологическая зима в российской столице может наступить во второй половине ноября, когда средняя суточная температура устойчиво перейдёт в отрицательные значения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, текущие прогнозы указывают на тёплую погоду в начале месяца с положительной температурной аномалией. Однако в последние дни октября сохранится пасмурная погода с дождями под влиянием атлантических циклонов, а сибирский антициклон пока не проявляет активности.
Эксперт также не исключила кратковременные смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом в первой декаде ноября. Она подчеркнула, что эти прогнозы требуют ежедневного уточнения. При этом устойчивого снежного покрова в ближайшее время не ожидается.
Ранее Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег. Так, с высокой вероятностью он выпадет в столице в последние дни октября, наиболее вероятными датами являются 30 и 31 число. Кстати, Россию и Европу ждёт аномально холодная зима.