Регион
7 октября, 11:26

Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

Обложка © Life.ru.

Первый снег с высокой вероятностью выпадет в столице в последние дни октября, наиболее вероятными датами являются 30 и 31 число. О таком прогнозе сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

«Все модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — отметила метеоролог.

По словам Поздняковой, наступление этого периода полностью соответствует климатическим нормам Москвы. Специалист добавила, что ожидаемые осадки будут иметь типичные для данного времени года характеристики.

Названы регионы России, куда придёт сезон затяжных дождей в октябре

Ранее Life.ru рассказал, что в сразу две столицы России пережили самую холодную ночь с начала осени. В Москве столбики термометров показали +5,8 градуса, тогда как в Санкт-Петербурге была зафиксирована более низкая ночная температура — +3,3°.

