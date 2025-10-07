Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег с высокой вероятностью выпадет в столице в последние дни октября, наиболее вероятными датами являются 30 и 31 число. О таком прогнозе сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

«Все модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — отметила метеоролог.

По словам Поздняковой, наступление этого периода полностью соответствует климатическим нормам Москвы. Специалист добавила, что ожидаемые осадки будут иметь типичные для данного времени года характеристики.

Ранее Life.ru рассказал, что в сразу две столицы России пережили самую холодную ночь с начала осени. В Москве столбики термометров показали +5,8 градуса, тогда как в Санкт-Петербурге была зафиксирована более низкая ночная температура — +3,3°.