Российская сборная взяла серебро на ЧМ по прыжкам на батуте

Российская сборная по прыжкам на батуте завоевала серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате мира, прошедшем в испанской Памплоне. По итогам суммарных выступлений россияне набрали 23 балла и поднялись на вторую ступень пьедестала.

В составе национальной команды в синхронных прыжках выполняли программу София Аляева и Анжела Бладцева, в дисциплине «акробатика» выступила Александра Лямина, а на двойном минитрампе — Михаил Заломин. Победителями турнира стала команда из Великобритании, сумевшая набрать 24 балла, а бронза досталась спортсменам из Китая, закончившим выступление с результатом 19 баллов.

Также россияне смогли завоевать серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте в индивидуальных прыжках. По итогам выступлений Дмитрий Нартов заработал 61,800 балла, Максим Диденко — 59,930 балла, Кирилл Козлов — 63,120 балла. Данила Касимов был запасным. В сумме российская команда набрала 20 очков.