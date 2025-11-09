Глава РФПИ получил в ОАЭ премию «Эмблема Мундус» за содействие миру

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что стал лауреатом премии «Эмблема Мундус». Награждение состоялось на IV Дубайском оперном балу. По словам Дмитриева, награда вручена ему как признание усилий по развитию международного диалога и укреплению связей между разными государствами и народами.

«Удостоен премии «Эмблема Мундус» на IV Дубайском оперном балу в знак признания усилий по содействию конструктивному диалогу, сотрудничеству, культурных мостов и мира между народами», — написал Дмитриев в соцсети X.

Напомним, что против Дмитриева сегодня ввёл санкции Владимир Зеленский. Вместе с ним в список занесли министра сельского хозяйства Оксаны Лут, первого замминистра просвещения Александра Бугаева, замминистра культуры Андрея Малышева, замглавы Минобрнауки Андрея Омельчука и генерал-лейтенанта Александра Зорина.