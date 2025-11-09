Зеленский ввёл санкции против главы РФПИ Дмитриева и ряда российских чиновников

Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против ряда российских высокопоставленных лиц. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном сайте Зеленского.

Под ограничения попали лица, чьи данные совпадают с ФИО и датами рождения главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, министра сельского хозяйства Оксаны Лут, первого замминистра просвещения Александра Бугаева, замминистра культуры Андрея Малышева, замглавы Минобрнауки Андрея Омельчука и генерал-лейтенанта Александра Зорина, который был членом делегации РФ на недавних переговорах с Украиной в Стамбуле.

Отдельным указом Зеленский ввёл санкции против пяти российских издательств — «Вече», «Книжный мир», «Питер», «Центрполиграф» и «Яуза». Кроме того, под рестрикции попал и бывший главы Конституционного суда Украина Александр Тупицкий.

Ранее Зеленский анонсировал введение новых санкций против России. По его словам, эти меры будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс и СМИ. Экс-комик подчеркнул, что украинские санкции согласуют с 19-м пакетом санкций Европейского союза.