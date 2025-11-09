Шойгу прибыл в Каир для переговоров с руководством страны

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Египет во главе межведомственной делегации. Цель визита — переговоры с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В аэропорту Каира Сергея Шойгу встречали советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко. В ходе визита запланирована встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, его советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой, министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, министром обороны и военной промышленности Абдель Магидом Сакром и руководителями других силовых структур.

«9 ноября 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Египет. В аэропорту Каира его встречали советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко», — говорится в официальном сообщении.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Особое внимание будет уделено реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, в сферах военного и военно-технического сотрудничества, активизации диалога по вопросам информационной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, продвижению стратегических проектов в торгово-экономической, энергетической и продовольственной сферах. В состав делегации вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, «Рособоронэкспорта» и других структур.

Ранее сообщалось, что Джаред Кушнер, бывший старший советник и зять президента США Дональда Трампа, прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Целью визита является обсуждение плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. План предполагает исключение в будущем какого-либо влияния ХАМАС на управление сектором. Кушнер известен своей ролью в ближневосточном урегулировании и участием в разработке «Соглашений Авраама».