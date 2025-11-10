Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 21:25

ХАМАС готов вывести свои силы из подконтрольных Израилю районов сектора Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Палестинское движение ХАМАС проинформировало международных посредников о готовности отвести своих бойцов с участков сектора Газа, которые в настоящее время контролируются израильскими военными. Об этом сообщил официальный представитель организации Исмаил Радван в эфире телеканала Al Jazeera.

По словам Радвана, движение готово вывести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», которая соответствует линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня.

Представитель ХАМАС также добавил, что движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников. Он подчеркнул приверженность организации достигнутым договорённостям о перемирии. В то же время Радван заявил о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля, указав, что количество жертв после вступления соглашения в силу достигло 241 человека.

Интернет и мобильная связь исчезли в Газе
Интернет и мобильная связь исчезли в Газе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что арабские страны отказываются восстанавливать сектор Газа на американских условиях. Арабский дипломат сообщил, что по данному вопросу назревает конфликт между палестинцами, египтянами, катарцами, турками — с одной стороны, и США с Израилем — с другой.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar