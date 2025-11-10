ХАМАС готов вывести свои силы из подконтрольных Израилю районов сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС проинформировало международных посредников о готовности отвести своих бойцов с участков сектора Газа, которые в настоящее время контролируются израильскими военными. Об этом сообщил официальный представитель организации Исмаил Радван в эфире телеканала Al Jazeera.

По словам Радвана, движение готово вывести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», которая соответствует линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня.

Представитель ХАМАС также добавил, что движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников. Он подчеркнул приверженность организации достигнутым договорённостям о перемирии. В то же время Радван заявил о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля, указав, что количество жертв после вступления соглашения в силу достигло 241 человека.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что арабские страны отказываются восстанавливать сектор Газа на американских условиях. Арабский дипломат сообщил, что по данному вопросу назревает конфликт между палестинцами, египтянами, катарцами, турками — с одной стороны, и США с Израилем — с другой.