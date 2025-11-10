Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел по случаю профессионального праздника, отмечаемого в стране 10 ноября. Видеообращение президента РФ размещено на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником. Видео © kremlin.ru

«Друзья, поздравляю личный состав и гражданский персонал, ветеранов МВД с праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в этот день страна отдаёт должное людям, избравшим для себя сложную и ответственную профессию. Он подчеркнул, что сотрудники правопорядка добросовестно исполняют свои обязанности, нередко рискуя жизнью, и противостоят преступности и беззаконию.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто даже в праздничный день продолжает нести службу на своих постах, обеспечивая безопасность и спокойствие граждан. Российский лидер выразил признательность руководству и личному составу ведомства за проявленные мужество и высокий профессионализм.

«Убеждён, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Ещё раз поздравляю всех с праздником. Желаю новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», — заключил глава государства.

Ранее Life.ru писал, что в России может появиться День военной полиции. Министерство обороны подготовило проект указа президента, согласно которому этот профессиональный праздник предлагается отмечать 8 февраля в Вооружённых силах РФ.