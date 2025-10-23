В России может появиться День военной полиции. Министерство обороны подготовило проект указа президента, согласно которому этот профессиональный праздник предлагается отмечать 8 февраля в Вооружённых силах РФ.

«Установить в ВС РФ День военной полиции и отмечать его 8 февраля», — указано в документе.

