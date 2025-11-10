Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 22:10

Из-за столкновения поездов у Братиславы госпитализировали 11 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Samo451

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Samo451

По данным Словацкого телевидения и радио (STVR), 11 пассажиров поездов, столкнувшихся под Братиславой, были госпитализированы. Лёгкие ранения получили десятки человек.

При столкновении поездов на участке Пезинок — Братислава обошлось без погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Волгограде, пострадал один человек
Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Волгограде, пострадал один человек

Ранее в Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из составов на красный. Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. К месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Словакия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar