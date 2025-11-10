Из-за столкновения поездов у Братиславы госпитализировали 11 человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Samo451
По данным Словацкого телевидения и радио (STVR), 11 пассажиров поездов, столкнувшихся под Братиславой, были госпитализированы. Лёгкие ранения получили десятки человек.
При столкновении поездов на участке Пезинок — Братислава обошлось без погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.
Ранее в Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из составов на красный. Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. К месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.