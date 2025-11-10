Поддержка Польшей беженцев с Украины оказалась подорвана в опасный момент. Данный вопрос стал центральным в борьбе за власть в Польше, сообщает международное агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов и опросы общественного мнения.

Так, президент Кароль Навроцкий демонстрирует скептицизм относительно возможности вступления Киева в Североатлантический альянс и Евросоюз. Глава государства вместе со своими сторонниками из партии «Право и справедливость» обвинили мигрантов в том, что они получают социальные пособия без очереди.

«Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

Также ранее Кароль Навроцкий заявил, что Киев не проявляет благодарности к польскому народу за оказанную помощь, а проблемные вопросы, включая Волынские дела и сельскохозяйственный кризис, между странами остаются нерешёнными. Он призвал найти баланс между солидарностью и национальными интересами.