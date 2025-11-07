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Опубликовано 7 ноября 2025, 00:28

В МИД Польши рассказали, сколько лет Украина готова продолжать конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Европейский союз (ЕС) должен быть готов поддерживать Украину военными ресурсами в течение ещё трёх лет. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.

По его словам, Киев намерен продолжать боевые действия до 2028 года.

«Наша задача — обеспечить его ресурсами для продолжения работы», — призвал он.

Политик добавил, что ЕС должен активнее участвовать в переговорах о восстановлении Украины, так как уже поставляет ей значительное количество оружия. Также Сикорский считает, что европейским странам следует принимать более активное участие в будущем переговорах об урегулировании конфликта.

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Напомним, в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала польского министра «Усамой бен Сикорским». Она отреагировала на заявление главы МИД Польши о возможном разрушении нефтепровода «Дружба» силами ВСУ. Российский дипломат задала риторический вопрос о том, какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения «Усамы бен Сикорского», должны быть уничтожены.

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Лия Мурадьян
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