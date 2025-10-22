Захарова назвала главу МИД Польши «Усама бен Сикорский» после его слов о подрыве «Дружбы»
Обложка © ТАСС / ЕРА / Rafal Guz, Артем Геодакян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала польского министра «Усамой бен Сикорским». Таким образом она отреагировала на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможном выводе из строя нефтепровода «Дружба» силами ВСУ.
«Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?», — заявила Захарова в комментарии ТАСС.
Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спровоцировал международный скандал, заявив, что власти государства не могут гарантировать, что независимый суд не прикажет остановить воздушное судно с российским лидером, чтобы доставить его в МУС, а затем вовсе пригрозил подрывом нефтепровода «Дружба» украинскими военными. Позднее на данное заявление едким вопросом о независимости польского правосудия в деле о взрыве на «Северном потоке-2» ответил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
