Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала польского министра «Усамой бен Сикорским». Таким образом она отреагировала на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможном выводе из строя нефтепровода «Дружба» силами ВСУ.

«Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?», — заявила Захарова в комментарии ТАСС.