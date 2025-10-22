Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 14:41

Захарова назвала главу МИД Польши «Усама бен Сикорский» после его слов о подрыве «Дружбы»

Обложка © ТАСС / ЕРА / Rafal Guz, Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / ЕРА / Rafal Guz, Артем Геодакян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала польского министра «Усамой бен Сикорским». Таким образом она отреагировала на заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о возможном выводе из строя нефтепровода «Дружба» силами ВСУ.

«Какие ещё объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?», заявила Захарова в комментарии ТАСС.

«Двойные стандарты»: Польский Сейм осудил угрозы Сикорского посадить самолёт с Путиным
«Двойные стандарты»: Польский Сейм осудил угрозы Сикорского посадить самолёт с Путиным

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спровоцировал международный скандал, заявив, что власти государства не могут гарантировать, что независимый суд не прикажет остановить воздушное судно с российским лидером, чтобы доставить его в МУС, а затем вовсе пригрозил подрывом нефтепровода «Дружба» украинскими военными. Позднее на данное заявление едким вопросом о независимости польского правосудия в деле о взрыве на «Северном потоке-2» ответил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Польша
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar