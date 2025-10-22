Глава МИД Польши пригрозил Венгрии подрывом «Дружбы»
Обложка © ТАСС / ЕРА / Rafal Guz
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что надеется на выведение из строя нефтепровода «Дружба» украинскими военными. Об этом он написал в соцсети X, отвечая на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто.
«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. — Прим. Life.ru), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — пригрозил польский министр.
Кроме того, польский министр отметил, что гордится решением суда в Польше, который освободил гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможном задержании самолёта президента России Владимира Путина, едким вопросом о независимости польского правосудия в деле о взрыве на «Северном потоке-2». Конфликт вспыхнул на фоне организации встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.