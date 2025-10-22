Глава МИД Польши пригрозил Венгрии подрывом «Дружбы»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что надеется на выведение из строя нефтепровода «Дружба» украинскими военными. Об этом он написал в соцсети X, отвечая на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто.

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. — Прим. Life.ru), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — пригрозил польский министр.

Кроме того, польский министр отметил, что гордится решением суда в Польше, который освободил гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».