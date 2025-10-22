«Двойные стандарты»: Польский Сейм осудил угрозы Сикорского посадить самолёт с Путиным
Славомир Ментцен. Обложка © ТАСС / IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL
Депутат польского сейма Славомир Ментцен осудил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за его заявления. Ментцен считает, что угрозы задержать самолёт президента России Владимира Путина несут в себе потенциально катастрофические риски. По его словам, подобные действия против лидера ядерной державы, следующего на мирные переговоры, могут спровоцировать непредсказуемую эскалацию конфликта.
«Перехват самолёта с президентом ядерной державы, летящим на мирные переговоры с президентом другой ядерной державы, представляется весьма рискованным», — написал Ментцен в соцсети Х.
Парламентарий указал на явное противоречие в действиях Сикорского, сравнив его отношение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с его же позицией по отношению к Путину. Он подчеркнул, что Польша без проблем обеспечила безопасный пролёт для Нетаньяху, не выдвигая никаких условий. В то же время, по словам депутат, Сикорский отказался предоставить такие же гарантии безопасности для Путина. Это, как подчеркнул Ментцен, свидетельствует о применении польскким министром двойных стандартов в своей политике.
Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Польша не сможет обеспечить безопасность пролёта самолёта с Владимиром Путиным на борту, который будет направляться на саммит в Будапешт. По его словам, власти государства не могут гарантировать, что независимый суд не прикажет остановить воздушное судно с российским лидером, чтобы доставить его в МУС.
