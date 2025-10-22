Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 13:18

«Двойные стандарты»: Польский Сейм осудил угрозы Сикорского посадить самолёт с Путиным

Польский Сейм осудил угрозы Сикорского посадить самолёт с Путиным

Славомир Ментцен. Обложка © ТАСС / IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL

Славомир Ментцен. Обложка © ТАСС / IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL

Депутат польского сейма Славомир Ментцен осудил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за его заявления. Ментцен считает, что угрозы задержать самолёт президента России Владимира Путина несут в себе потенциально катастрофические риски. По его словам, подобные действия против лидера ядерной державы, следующего на мирные переговоры, могут спровоцировать непредсказуемую эскалацию конфликта.

«Перехват самолёта с президентом ядерной державы, летящим на мирные переговоры с президентом другой ядерной державы, представляется весьма рискованным», — написал Ментцен в соцсети Х.

Парламентарий указал на явное противоречие в действиях Сикорского, сравнив его отношение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с его же позицией по отношению к Путину. Он подчеркнул, что Польша без проблем обеспечила безопасный пролёт для Нетаньяху, не выдвигая никаких условий. В то же время, по словам депутат, Сикорский отказался предоставить такие же гарантии безопасности для Путина. Это, как подчеркнул Ментцен, свидетельствует о применении польскким министром двойных стандартов в своей политике.
Рябков ответил на наглый выпад Сикорского в адрес Путина перед встречей с Трампом
Рябков ответил на наглый выпад Сикорского в адрес Путина перед встречей с Трампом

Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Польша не сможет обеспечить безопасность пролёта самолёта с Владимиром Путиным на борту, который будет направляться на саммит в Будапешт. По его словам, власти государства не могут гарантировать, что независимый суд не прикажет остановить воздушное судно с российским лидером, чтобы доставить его в МУС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar