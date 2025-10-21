Рябков ответил на наглый выпад Сикорского в адрес Путина перед встречей с Трампом

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не отслеживает все сообщения, поступающие от МИД Польши, чтобы не портить себе настроение. Таким образом он прокомментировал выпад от главы иностранного ведомства Радослава Сикорского в сторону президента РФ Владимира Путина.

Сергей Рябков прокомментировал заявление от МИД Польши в сторону Владимира Путина. Видео © Life.ru

«Я не в достаточной степени отслеживаю заявления МИД Польши. Даже если бы я их до всех деталей отслеживал, наверное, у меня не было бы настроения их комментировать. Потому что заранее понятно, что МИД Польши может сказать и по какому поводу», — ответил он.

Замминистра подчеркнул, что польское ведомство может делать различного рода заявления и без повода. Поэтому им следует оставлять все высказывания при себе. Тем не менее предупреждение от Польши не является преградой для России, поэтому Рябков заверил, что подготовка к предстоящему саммиту в Будапеште продолжается.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не сможет обеспечить безопасность пролёта самолёта с Владимиром Путиным на борту, который будет направляться на саммит в Будапешт. По его словам, власти государства не могут гарантировать, что независимый суд не прикажет остановить воздушное судно с российским лидером, чтобы доставить его в МУС.