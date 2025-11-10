Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат в 2025 году

Чукотка, Москва и северные регионы России возглавили рейтинг по уровню и распределению зарплат за восемь месяцев 2025 года. Аналитики отметили, что рост доходов связан с перестройкой экономики и повышением конкуренции среди работодателей, сообщает РИА «Новости».

Средняя начисленная зарплата в России за январь — август 2025 года составила 93 тысячи рублей с учётом НДФЛ. Показатель вырос на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень безработицы в сентябре снизился до 2,2%, что стало новым историческим минимумом.

Эксперты отметили, что, несмотря на общий рост доходов, различия между регионами сохраняются. По их оценке, в среднем по стране только 7,5% работников зарабатывают свыше 200 тысяч рублей в месяц. Годом ранее таких было около 4%.

Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где 36,5% сотрудников крупных и средних предприятий получают более 200 тысяч рублей в месяц. Второе место у Москвы — 26%, третье у Ямало-Ненецкого автономного округа с показателем 24,7%. В пятёрку также вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

На противоположном конце списка — регионы Северного Кавказа. В Ингушетии высокие зарплаты получает лишь 0,5% работников. В Чечне и Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 0,6%, в Дагестане — 0,7%.

В шести субъектах доля сотрудников, зарабатывающих менее 45 тысяч рублей в месяц, превышает 60%. Максимальные значения зафиксированы в Ингушетии (77,1%) и Чечне (74,5%). Минимальный показатель — в Магаданской области, где лишь 1,1% работников получают меньше этой суммы.

Согласно исследованию, типичный диапазон зарплат в России находится в пределах от 46 до 115 тысяч рублей. В Москве он составляет от 85 до 206 тысяч рублей, а в Чукотском автономном округе — от 112 до 268 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей необходим стаж не менее 15 лет и заработная плата свыше 230 тысяч рублей. Эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова отмечает, что для достижения этой цели, прежде всего, необходимо достичь пенсионного возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет, учитывая нестраховые периоды, и накопить 280 пенсионных баллов.