Крики ругань и удары в стену слышали жители дома перед взрывом в квартире многоэтажного дома в Волгограде. Об этом сообщает SHOT.

Жители считают, что взрыв в многоэтажном доме в Волгограде произошёл неслучайно. Видео © SHOT

По данным телегра-канала, перед взрывом очевидцы слышали из квартиры на четвёртом этаже крики. По их словам, супруги выясняли между собой отношения. Так же были слышны громкие удары в стену за десять минут до взрыва. Местные жители считают, что взрыв произошёл неслучайно. Точные причины сейчас выясняются. Пожар в результате взрыва был быстро потушен сотрудниками МЧС. Госпитализирован мужчина.

Напомним, ранее громкий взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Маршала Ерёменко. В соседних квартирах выбиты стёкла. Предварительно, произошёл взрыв газа. По словам очевидцев, медики вынесли из квартиры одного пострадавшего. Точной информации о его состоянии пока нет. На месте работают экстренные службы.