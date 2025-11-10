Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 23:02

Жители считают, что взрыв в многоэтажном доме в Волгограде произошёл неслучайно

Крики ругань и удары в стену слышали жители дома перед взрывом в квартире многоэтажного дома в Волгограде. Об этом сообщает SHOT.

Жители считают, что взрыв в многоэтажном доме в Волгограде произошёл неслучайно. Видео © SHOT

По данным телегра-канала, перед взрывом очевидцы слышали из квартиры на четвёртом этаже крики. По их словам, супруги выясняли между собой отношения. Так же были слышны громкие удары в стену за десять минут до взрыва. Местные жители считают, что взрыв произошёл неслучайно. Точные причины сейчас выясняются. Пожар в результате взрыва был быстро потушен сотрудниками МЧС. Госпитализирован мужчина.

Поджёг газ зажигалкой: В Тульской области задержали виновника обрушения жилого дома
Поджёг газ зажигалкой: В Тульской области задержали виновника обрушения жилого дома

Напомним, ранее громкий взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Маршала Ерёменко. В соседних квартирах выбиты стёкла. Предварительно, произошёл взрыв газа. По словам очевидцев, медики вынесли из квартиры одного пострадавшего. Точной информации о его состоянии пока нет. На месте работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar